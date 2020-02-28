Потребители выиграют от долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии, – YASNO

Первый год работы поставщиков в новых условиях рынка электроэнергии можно считать успешным. Состоявшийся анбандлинг – разделение функций поставки электроэнергии и распределения между разными компаниями, перестройка договорной работы с клиентами, адаптация программного обеспечения и сервисов прошли без дополнительных неудобств для потребителей. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

YASNO как поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности работает в новых условиях рынка таким образом, чтобы предложить клиентам лучшие цены и условия расчетов: обеспечивает прогнозирование графика и закупку электроэнергии на оптовом рынке, регулирует небалансы и выполняет всю техническую работу по расчетам с клиентами и рынком.

“Как розничный поставщик, который работает и по свободным и по регулируемым ценам, мы остаемся надежным партнером для клиентов: предприятий коммунальной сферы, бюджетных организаций и, конечно, бытовых клиентов”, – отметил Александр Онищенко.

Сейчас YASNO поставляет электроэнергию 3,5 миллиона клиентов в трех регионах – в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Все продуктовые предложения компании – от энергоэффективных наборов и энергосервиса, до зарядных станций для электромобилей и солнечных крышных панелей – это вклад компании в “зеленый” энергетический переход и энергонезависимость Украины.

“Повышение качества обслуживания клиентов, дистанционные сервисы, новый формат помещений для обслуживания клиентов – энергоофисы, мобильные приложения — являются основным фокусом развития YASNO. При этом опыт прошлого года позволяет нам объективно оценивать имеющиеся риски и проблемные моменты, над которыми всем участникам рынка нужно работать”, – сказал Александр Онищенко.

Рынок представляет собой постоянную привязку к “споту”, к ценам рынка на сутки вперед. Уже созрела необходимость срочных контрактов на более долгий, чем “сутки вперед”, период.

“Долгосрочные контракты позволят участникам рынка совместно формировать ценовые ожидания, “фиксировать” позицию, дать начало развитию финансовых инструментов, снизить волатильность и непредсказуемость на рынке электроэнергии”, – сказал Александр Онищенко.

Он подчеркнул, что от этого выиграют и потребители, которые смогут выбрать более подходящий ценовой пакет: фиксированная цена и возможность прогнозировать свои затраты, или привязка к рыночным индексам и “следование” за рынком, а возможно – микс того и другого.



МинПром

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