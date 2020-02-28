Запорожсталь за три года сэкономила 240 млн куб м природного газа "Запорожсталь" в рамках реализованного проекта по обмену вторичными газами с "Запорожкоксом" за три года снизил потребление природного газа на 240 млн куб м. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Напомним, в 2016 году "Запорожсталь" модернизировал газопровод и газовое оборудование по подаче коксового газа от "Запорожкокса"(инвестиции составили 75 млн гривен), что позволило перейти на коксодоменную и природно-доменную смеси прокатным цехам комбината (обжимной, цех горячей прокатки тонкого листа), а также теплоэлектроцентрали. Экономический эффект за три года от внедрения проекта составил порядка 1,4 млрд гривен.



"Управление энергоемкостью производства дает возможность повышать конкурентоспособность предприятия, особенно в условиях постоянного роста цен на энергоресурсы. За три года, благодаря проекту по обмену вторичными газами, комбинат существенно снизил потребление природного газа в производстве", – отметил Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.



Кроме того, коксовый газ, полученный с "Запорожкокса", применяли и для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали: с 2016 года "Запорожсталь" выработал 38 млн кВт⋅ч, что позволило сократить затраты на покупную электроэнергию более чем на 140 млн гривен.



МинПром



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