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Цены на нефть опустились до минимума более чем за год

28.02.20 09:33
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Цены на нефть опустились до минимума более чем за год в пятницу, и могу зафиксировать максимальное недельное снижение более чем за четыре года, так как стремительное распространение коронавируса вызвало опасения о замедлении глобального спроса, передает Reuters.

Страхи о пандемии усилились, в то время как власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, который выявлен уже примерно в 46 странах, помимо Китая.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,96% до 50,20 долл. к 8:27 по киевскому времени, на WTI - на 3,33% до 45,52 долл. за баррель.

За неделю WTI потеряла около 14% - максимально с мая 2011 года, Brent - примерно 13% - максимум с середины января 2016 года.

"Цены на нефть движутся по касательной к новостям вокруг... вспышек (вируса)", - сказал Стивен Иннес, главный стратег рынка AxiCorp.

Рынки надеются на усиление сокращения добычи группой ОПЕК+, которая ранее пообещала ответственно реагировать на влияние вспышки коронавируса.

МинПром

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