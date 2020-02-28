Цены на нефть опустились до минимума более чем за год Цены на нефть опустились до минимума более чем за год в пятницу, и могу зафиксировать максимальное недельное снижение более чем за четыре года, так как стремительное распространение коронавируса вызвало опасения о замедлении глобального спроса, передает Reuters.



Страхи о пандемии усилились, в то время как власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, который выявлен уже примерно в 46 странах, помимо Китая.



Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,96% до 50,20 долл. к 8:27 по киевскому времени, на WTI - на 3,33% до 45,52 долл. за баррель.



За неделю WTI потеряла около 14% - максимально с мая 2011 года, Brent - примерно 13% - максимум с середины января 2016 года.



"Цены на нефть движутся по касательной к новостям вокруг... вспышек (вируса)", - сказал Стивен Иннес, главный стратег рынка AxiCorp.



Рынки надеются на усиление сокращения добычи группой ОПЕК+, которая ранее пообещала ответственно реагировать на влияние вспышки коронавируса.



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