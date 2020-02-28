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Канадская Nova Steel построит трубный завод в США

28.02.20 09:14 , Металлоснабжение с сбыт
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Крупная канадская дистрибьюторская и металлообрабатывающая компания Nova Steel сообщила о намерении построить в американском штате Огайо новый завод по производству сварных труб.

Производственная мощность предприятия пока не указывается. Объем инвестиций в проект составит более 70 млн долл. На заводе будут установлены два стана, на которых будут выпускаться пустотелые профили и стандартные круглые трубы.

Начало строительства намечено на середину текущего года. При этом Nova Steel рассчитывает, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию до конца 2021 г.

По словам представителей компании, место расположения нового предприятия было выбрано с учетом того, что в непосредственной близости от площадки находится завод North Star BlueScope, который сам расширяет свои мощности и рассматривается как оптимальный поставщик штрипса. Кроме того, отсюда можно будет удобно поставлять трудную продукцию в Канаду и в промышленные штата Огайо и Мичиган.

МинПром

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