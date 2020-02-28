Канадская Nova Steel построит трубный завод в США

Крупная канадская дистрибьюторская и металлообрабатывающая компания Nova Steel сообщила о намерении построить в американском штате Огайо новый завод по производству сварных труб.
Производственная мощность предприятия пока не указывается. Объем инвестиций в проект составит более 70 млн долл. На заводе будут установлены два стана, на которых будут выпускаться пустотелые профили и стандартные круглые трубы.
Начало строительства намечено на середину текущего года. При этом Nova Steel рассчитывает, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию до конца 2021 г.
По словам представителей компании, место расположения нового предприятия было выбрано с учетом того, что в непосредственной близости от площадки находится завод North Star BlueScope, который сам расширяет свои мощности и рассматривается как оптимальный поставщик штрипса. Кроме того, отсюда можно будет удобно поставлять трудную продукцию в Канаду и в промышленные штата Огайо и Мичиган.