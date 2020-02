Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП Bank of America считает, что из-за распространения нового коронавируса COVID-19 2020 год может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году, сообщает издание "Коммерсант".



На фоне эпидемии вируса Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%. В числе "побочных эффектов" от новой болезни эксперты также назвали сбои с поставками товаров и проблемы на туристическом рынке.



Как поясняет экономист Bank of America Адитья Бхаве, темпы роста мирового ВВП были слабыми еще до появления коронавируса. Из-за болезни прогноз по экономическому росту Китая, где была выявлена вспышка COVID-19, был понижен с 5,6% до 5,2% ВВП, пишет Business Insider со ссылкой на данные Bank of America.



"Продолжительные сбои в работе (заводов, - Ред.) в Китае повредят глобальным цепочкам поставок (товаров). Слабые туристические потоки станут еще одним препятствием для Азии. Ограниченные вспышки (вируса), подобные той, что случилась в Италии, возможны во многих странах, что приведет к увеличению карантина и потере доверия",— уверен эксперт.



В числе других факторов, которые могут негативно повлиять на рост глобальной экономики, Адитья Бхаве назвал торговую войну США и Китая, а также неопределенность в связи с предстоящими выборами президента США.



В Международном валютном фонде ранее заявили, что последствия борьбы с коронавирусом приведут не только к снижению темпов роста китайского ВВП до 5,6%, но и замедлению глобальной экономики. Основным фактором снижения деловой активности за рамками Китая пока являются задержки поставок, а также ограничения на передвижение.



МинПром



