А-Проперти получила разрешение на покупку Эльги Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела", следует из сообщения ведомства.



Речь идет о приобретении 100% ООО "Эльгауголь", ООО "Эльга-Дорога" и ООО "Мечел Транс Восток". "Мечелу" принадлежит 51% в этих компаниях, остальные 49% - у Газпромбанка.



О том, что компания Авдоляна подала ходатайство о покупке доли в Эльгинском угольном проекте стало известно в августе 2019 года. Контрольным пакетом Эльгинского месторождения владеет "Мечел" Игоря Зюзина. Это один из ключевых угольных проектов "Мечела", но у компании очень большой долг — 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, в связи с чем в 2016 году она была вынуждена продать 49% в проекте Газпромбанку.



Эльга — одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд т. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и на 350 км севернее станции Верхнезейск Байкало-Амурской магистрали, в центральной части Токинского угленосного района.



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