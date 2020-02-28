Коронавирус добрался до Беларуси

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что на территории страны зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Он обнаружен у гражданина Ирана, прибывшего из Азербайджана.
"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана",— заявили в минздраве Белоруссии. Там сообщили, что инфицированный прибыл из Баку 22 февраля. Сейчас он и контактировавшие с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.
Ранее сегодня об обнаружении первых случаев заражения коронавирусом сообщили власти Новой Зеландии, Нигерии и Литвы.
Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Случаи заболевания были зарегистрированы ранее в 44 странах, больше всего заболевших — в Южной Корее, Италии, Иране.