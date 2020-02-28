Русал ожидает увеличения мирового спроса на алюминий Согласно прогнозу ОК "Русал", мировой спрос на первичный алюминий в течение 2020 года улучшится в годовом соотношении на 1,3% и составит 66,1 млн. тонн. По итогам 2019 года спрос вырос на 0,1% до 65,3 млн. тонн, в том числе, в Китае — на 2,4% до 36,8 млн. тонн.



В компании отметили рост глобального индекса деловой активности производителей в начале 2020 года, свидетельствующий о восстановлении мировой экономики. Кроме того, росту спроса на алюминий должен способствовать сегмент транспортных перевозок на фоне запуска производства новых моделей, включая электромобили, и роста применения алюминия в автомобилях.



Учитывая упомянутые факторы и вероятность быстрого восстановления рынка после коронавируса COVID-19, ожидается, что мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году вырастет на 1,3% в годовом выражении, спрос в остальной части мира (без учёта Китая) вырастет на 1,1% до 28,8 млн. тонн, в Китае — на 2,6% до 37,3 млн. тонн.



В то же время проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, могут серьёзно повлиять на алюминиевый рынок и привести к ухудшению ситуации в первой половине 2020 года. В частности, снижение спроса на алюминий в Китае и избыточные запасы металла могут повлиять на цены и в конечном итоге задержать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству алюминия.



МинПром



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