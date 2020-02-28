Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Русал ожидает увеличения мирового спроса на алюминий

28.02.20 08:04
печать
размер текста:

Согласно прогнозу ОК "Русал", мировой спрос на первичный алюминий в течение 2020 года улучшится в годовом соотношении на 1,3% и составит 66,1 млн. тонн. По итогам 2019 года спрос вырос на 0,1% до 65,3 млн. тонн, в том числе, в Китае — на 2,4% до 36,8 млн. тонн.

В компании отметили рост глобального индекса деловой активности производителей в начале 2020 года, свидетельствующий о восстановлении мировой экономики. Кроме того, росту спроса на алюминий должен способствовать сегмент транспортных перевозок на фоне запуска производства новых моделей, включая электромобили, и роста применения алюминия в автомобилях.

Учитывая упомянутые факторы и вероятность быстрого восстановления рынка после коронавируса COVID-19, ожидается, что мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году вырастет на 1,3% в годовом выражении, спрос в остальной части мира (без учёта Китая) вырастет на 1,1% до 28,8 млн. тонн, в Китае — на 2,6% до 37,3 млн. тонн.

В то же время проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, могут серьёзно повлиять на алюминиевый рынок и привести к ухудшению ситуации в первой половине 2020 года. В частности, снижение спроса на алюминий в Китае и избыточные запасы металла могут повлиять на цены и в конечном итоге задержать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству алюминия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:59
Запорожсталь за три года сэкономила 240 млн куб м природного газа
09:33
Цены на нефть опустились до минимума более чем за год
09:14
Канадская Nova Steel построит трубный завод в США
09:01
Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП
08:47
А-Проперти получила разрешение на покупку Эльги
08:40
Коронавирус добрался до Беларуси
27.02.20
17:57
Цены на нефть ускорили падение из-за опасений эпидемии коронавируса
17:26
АМКУ одобрил концессию порта Ольвия
16:46
На рынке электроэнергии созрела необходимость долгосрочных контрактов
16:01
Укрзализныця проведет конкурс по приобретению локомотивов
15:22
В Минфине решили провести диагностику налоговой системы
15:00
Индия установила окончательные ставки пошлин на прокат с покрытием
14:43
Американский бизнес в Китае ожидает потери половины годовой выручки
13:57
Цены на автогаз упали до минимума за год
13:28
Украина вошла в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в ЕС
12:45
Мировое потребление цинка выросло на 5,4%
11:45
США решили не вводить пошлины на импорт металлоконструкций из трех стран
11:32
У работающей в Италии украинки обнаружен коронавирус
11:12
По итогам 2019 года чистая прибыль Evraz сократилась на 85%
10:46
ArcelorMittal Темиртау запустил все три конвертера
26.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!