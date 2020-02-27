Цены на нефть ускорили падение из-за опасений эпидемии коронавируса

Падение цен на нефть резко усилилось на торгах в четверг на фоне растущих опасений распространения эпидемии COVID-19 за пределами Китая.
Темпы заболеваемости за пределами КНР стали более высокими, чем в самой стране, и это вызывает опасения, что мир находится на пороге пандемии, которая нанесет тяжелый урон глобальному экономическому росту, отмечают эксперты.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:05 по киевскому времени в четверг составила 51,41 долл. за баррель, что на 2,02 долл. (3,78%) ниже уровня предыдущей сессии. Срок действия апрельских контрактов истекает в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent торгуются ниже 51 долл. за баррель: их стоимость опустилась на 1,99 долл. (3,77%) - до $50,82 за баррель
Апрельские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,23 (4,58%) - до $46,5 за баррель.
Германия заявила в четверг, что в стране, вероятно, начинается эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом. Тем временем, ближневосточные страны принимают меры по ограничению доступа к священным для мусульман местам, чтобы не допустить распространения болезни.
На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.
"Мы видим все больше и больше случаев заражения коронавирусом по всему миру, и рынки в основном находятся в состоянии переоценки рисков", - отмечается в обзоре аналитиков JBC Energy.
"Спад на фондовых рынках распространяется на нефтяной рынок", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.