АМКУ одобрил концессию порта Ольвия Антимонопольный комитет предоставил разрешение катарской компании QTerminals на получение в концессию порта "Ольвия".



В частности, предоставлено разрешение компании QTerminals W.L.L. (Доха, Катар) на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих ГП "Стивидорная компания "Ольвия" (Николаев) и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), которые вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту "Ольвия".



АМКУ установил, что компания QTerminals W.L.L. пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг.



"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", – сказано в сообщении.



В январе QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" сроком 35 лет.



Согласно условиям конкурса украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи в размере 82 млн грн, компания также обязуется инвестировать в инфраструктуру порта 3,4 млрд грн за 5 лет и вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевщины 80 млн грн.



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