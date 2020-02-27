Укрзализныця проведет конкурс по приобретению локомотивов В течение следующих двух недель "Укрзализныця" объявит официальный конкурс по приобретению электровозов. Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский во время открытия IV международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции".



По словам А.Саболевского, в последующие 5-7 лет планируется приобрести 205 магистральных электровозов, из которых 135 - переменного тока. "Сейчас активно готовимся к проведению конкурса. Ожидаем, что это будет интересно для таких ведущих мировых производителей, как CRRC, Alstom, Siemens AG и других. Приобретение электровозов позволит "Укрзализныце" закрыть все направления по перевозке железорудного сырья, угольных и зерновых грузов, транспортируемых на экспорт как на западные переходы, так и к портам", - отметил А.Саболевский.



Также представитель "Укрзализныци" сообщил о планах компании расширить сотрудничество с General Electric. "Уже получили 30 локомотивов в лизинг, работаем, чтобы увеличить парк еще на 40 единиц", - сказал он.



По его словам, сегодня УЗ использует в грузовой работе 100-120 магистральных локомотивов. "Если получим 40 единиц, то обновим более половины парка. А новый локомотив - это увеличение производительности почти в два раза", - отметил он.



МинПром



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