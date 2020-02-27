В Минфине решили провести диагностику налоговой системы Проведению налоговой реформы будет предшествовать диагностика существующей налоговой системы. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила в интервью FinClub.



"Бизнес ждет от нас предсказуемости, потому что частая смена налоговых правил настораживает. Поэтому мы начнем с того, что сделаем диагностику нашей налоговой системы, чего не делали с 2015 года", – сказала Маркарова.



По словам главы Минфина, к проведению такой диагностики также будет привлечено Министерство экономики. "Это достаточно структурированный процесс работы со всеми бизнесами по категориям, с комитетом Рады, и мы начнем его в ближайшее время. Это может занять несколько месяцев. Полноценная диагностика покажет, как выглядит наша налоговая система, сравнит ее с другими странами, особенно с теми, с которыми мы конкурируем за инвесторов, бизнес и работников", – пояснила Маркарова.



Министр отметила, что задача диагностики – показать, где Украина находится сейчас и куда стремится прийти. "В результате станет ясно, что мы должны сделать и что можем себе позволить в плане налоговой реформы", – сказала Маркарова.



Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует провести весной "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.



МинПром



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