Американский бизнес в Китае ожидает потери половины годовой выручки Многие американские компании, работающие в Китае, ожидают потери до 50% годовой выручки, если эпидемия коронавируса продлится до конца лета. Эти данные приводит в своем докладе Американская торговая палата в Китае (AmCham China), представляющая интересы американских компаний в регионе.



Согласно данным, полученным этой организацией в ходе опроса 17–20 февраля (приняли участие 169 компаний), почти половина американских компаний в Китае уверены, что их доходы в этом году сократятся, если бизнес не восстановится до нормального уровня к концу апреля. Пятая часть компаний, принявших участие в опросе, ожидают, что потери доходов превысят 50%, если эпидемия продлится до конца августа. Около 40% компаний пересматривают годовой бюджет, 33% из них ищут пути сокращения издержек. Около 10% компаний оценивают свои ежедневные потери в 500 тыс. юаней ($71 тыс.).



Самым серьезным препятствием для ведения бизнеса в Китае сейчас компании называют проблему с международным транспортным сообщением. Кроме того, очень осложняют ситуацию снижение производительности труда и невозможность для сотрудников добраться до работы. Более половины опрошенных компаний сообщили, что для них на первом месте безопасность сотрудников, а не деловые показатели.



"Это реальный кризис, и люди уделяют первоочередное внимание вирусу, отодвигая экономику на второе место. Но обеспечение индивидуальными средствами защиты и обеспечение ими в необходимом количестве трудовых коллективов — непростая задача для многих компаний",— поясняет председатель AmCham China Грег Гиллиген.



Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах.



МинПром



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