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Цены на автогаз упали до минимума за год

27.02.20 13:57
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Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 8 коп./л, до 11,05 грн/т, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет издание enkorr.

Последний раз до такого уровня розничные цены автогаза снижались почти год назад — в марте 2019 г.

Станции группы "Приват", SOCAR и харьковская сеть "Род-Ник" 27 февраля снизил цены в пределах 10 коп./л, на 20 коп./л газ подешевел на станциях BVS (Надежда) и "БРСМ-Нафта". Сеть Glusco опустила цены на 40 коп./л (см. табл.).

В столичном регионе средняя цена 27 февраля уменьшилась до 10,60 грн/л., самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области — 10,23 грн/л.

Как сообщалось, розничные цены продолжают опускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен замедлилось.

МинПром

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