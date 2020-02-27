Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина вошла в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в ЕС

27.02.20 13:28
печать
размер текста:

Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза. Соответствующие данные размещены на сайте Еврокомиссии, пишет "Экономическая правда".

За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:57
Цены на автогаз упали до минимума за год
12:45
Мировое потребление цинка выросло на 5,4%
11:45
США решили не вводить пошлины на импорт металлоконструкций из трех стран
11:32
У работающей в Италии украинки обнаружен коронавирус
11:12
По итогам 2019 года чистая прибыль Evraz сократилась на 85%
10:46
ArcelorMittal Темиртау запустил все три конвертера
10:36
Таиланд начал расследовать импорт китайского х/к проката и оцинковки
09:58
Власти ЕС усилили меры по борьбе с коронавирусом
09:18
Страх перед коронавирусом в очередной раз снизил цены на нефть
09:09
Власти РФ решили оказать господдержку Норникелю
08:54
В середине февраля китайские метзаводы сократили выплавку стали
08:35
Милованов назвал воссоздание Минпромполитики политическим вопросом
08:06
В январе промпроизводство упало на 5%
26.02.20
17:57
Мариупольский порт наращивает перевалку грузов
16:33
В 2019 году Интерпайп увеличил налоговые отчисления на 50%
16:24
МЭА ожидает падения мирового спроса на нефть
15:37
В прошлом году Китай резко увеличил импорт бокситов
14:50
Норникель по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль почти вдвое
14:01
Rio Tinto отчиталась о рекордной прибыли с 2011 года
13:30
На фондовых рынках продолжается спад из-за короновируса
25.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!