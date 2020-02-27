Украина вошла в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в ЕС Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза. Соответствующие данные размещены на сайте Еврокомиссии, пишет "Экономическая правда".



За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.



Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.



Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.



Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



