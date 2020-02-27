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США решили не вводить пошлины на импорт металлоконструкций из трех стран

27.02.20 11:45 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская Комиссия по международной торговле (ITC) определила, что импорт металлоконструкций из Канады, Китая и Мексики не нанес материальный ущерб и не угрожает национальным производителям данной продукции.

Таким образом, принятое ранее решение Министерства торговли США о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на эту продукцию в размере до 6,7% для канадских компаний, 99,45% для мексиканских и 360% для китайских не вступит в силу. Это крайне редкий пример такого расхождения во взглядах между Министерством и ITC.

Брайен Рафф, директор департамента GR в American Institute of Steel Construction, который подал антидемпинговый иск в январе 2019 г., выразил свое разочарование вердиктом. По его словам, специалисты института изучат отчет ITC, чтобы понять, как действовать дальше.

По данным Министерства торговли США, в 2018 г. на три страны пришлось более 95% американского импорта металлоконструкций. При этом данная продукция не облагается стальными тарифами.

МинПром

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