У работающей в Италии украинки обнаружен коронавирус В МИД Украины подтвердили информацию об обнаружении коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев в комментарии "Укринформу".



"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них — у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", — сказал Погорельцев.



Он добавил, что украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.



Погорельцев также сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.



МинПром



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