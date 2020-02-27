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По итогам 2019 года чистая прибыль Evraz сократилась на 85%

27.02.20 11:12
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Чистая прибыль российского горно-металлургического холдинга Evraz в 2019 году уменьшилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с 2018 годом на 85,2%, до 365 млн долларов. Консолидированный показатель EBITDA снизился на 31,1%, до 2,6 млрд долларов, следует из отчета компании.

Рентабельность по EBITDA составила 21,8% против 29,4% годом ранее. Снижение показателя обусловлено падением цен на ванадий и угольную продукции на фоне роста цен на железную руду, отмечается в документе. Консолидированная выручка холдинга за отчетный период сократилась на 7,3%, до 11,9 млрд долларов, свободный денежный поток - на 24,9%, до 1,46 млрд долларов.

Капитальные вложения Evraz за отчетный год выросли на 44,6%, до 762 млн долларов. В 2020 г. Evraz планирует капитальные вложения на уровне 900 млн долларов, следует из презентации компании. Ранее сообщалось, что ежегодные капитальные вложения Evraz в 2020-2023 гг. составят около 1 млрд долларов.

Чистый долг Evraz на конец 2019 г. уменьшился на 3,5%, до 3,445 млрд долларов, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х против 0,9х на конец 2018 г.

"Мировые рынки стали и сырья в 2019 году были не столь благоприятны, как в 2018 году, цены на стальную продукцию снизились в результате ограниченного конечного спроса. В то же время рынки угля и ванадия вернулись в состояние равновесия. Несмотря на рыночные вызовы, Evraz продемонстрировал достойные результаты", - прокомментировал президент холдинга Александр Фролов, слова которого приводятся в отчете. Он также отметил, что эффект на EBITDA от реализации программы повышения эффективности в 2019 г. составил 407 млн долларов.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Основные акционеры компании - Роман Абрамович (28,77%), его партнеры Александр Абрамов (19,4%) и Александр Фролов (9,7%).

МинПром

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