ArcelorMittal Темиртау запустил все три конвертера На металлургическом комбинате "ArcelorMittal Темиртау" после ремонта запущены все три кислородных конвертера ёмкостью 300 тонн. Теперь цех работает на полную мощность, сообщает пресс-служба компании.



"В начале 2020 года - после того, как был запущен в работу после капитального ремонта конвертер №2 - пришла очередь остановки конвертера №1 на капитальный ремонт, который продолжался порядка 100 дней. С 9 февраля конвертерный цех "ArcelorMittal Темиртау" перешёл на работу одним конвертером, так как на конвертере №3 потребовалось провести промежуточный ремонт для обеспечения безопасности персонала. После устранения всех замечаний 21 февраля конвертер был запущен в работу", - говорится в сообщении.



Как отмечается, производство одним конвертером составляло 25-26 плавок в день, простоев не возникало. Такой подход позволил стабилизировать работу доменного цеха и других смежников.



МинПром

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