Страх перед коронавирусом в очередной раз снизил цены на нефть Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд в четверг, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть, передает Reuters.



Фьючерсы на Brent подешевели на 1,27% до 52,75 долл. за баррель к 07:38 по киевскому времени. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,4% до 48,05 долл. за баррель.



За последние пять дней торгов обе марки подешевели примерно на 11%, что является самым резким пятидневным падением с августа 2019 года.



В среду число новых случаев инфицирования коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число новых зараженных внутри КНР. Новыми эпицентрами вспышки становятся Иран и Италия.



Президент США Дональд Трамп в четверг заверил американцев в том, что риски от коронавируса остаются "очень низкими". Тем не менее азиатские рынки акций резко снижаются утром в четверг, поскольку инвесторы опасаются, что распространение вируса негативно скажется на глобальной экономике, так как карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.



"Разговоры о том, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую распродажу", - сказал старший аналитик Fujitomi Co Кадзухико Саито. По его словам, если вспышка "продолжит ухудшаться в США, цены на нефть, скорее всего, снизятся еще сильнее, особенно с учетом уже падающих цен на бензин в США".



Также нефтяной рынок следит за возможными новыми сокращениями добычи ОПЕК+. Встреча группы в Вене запланирована на 5-6 марта.



МинПром



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