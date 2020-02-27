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Власти РФ решили оказать господдержку Норникелю

27.02.20 09:09
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Минпромторг РФ принципиально согласовал просьбу "Норникеля" об оказании государственной поддержки, пишет газета "Коммерсант".

Об этом говорят собеседники издания, знакомые с содержанием письма заместителя главы министерства Виктора Евтухова в аппарат правительства, направленного в середине января.

Ранее основной владелец и глава "Норникеля" Владимир Потанин попросил президента Владимира Путина о поддержке, объясняя это началом новой инвестиционной программы до 2030 года размером более 2,5 трлн руб. Владимир Путин поручил своему тогда помощнику (а сейчас первому вице-премьеру) Андрею Белоусову и тогда первому вице-премьеру (а сейчас просто министру финансов) Антону Силуанову "рассмотреть и поддержать" просьбу главы "Норникеля".

Больше всего средств "Норникель" просит выделить на программу реновации жилищного фонда Норильска, половина жителей которого работают в компании.

По предварительным расчетам "Норникеля", общий объем финансирования составляет 85 млрд руб. Половину суммы компания просит выделить из федерального бюджета, остальное готова взять на себя.

Как сообщают несколько источников издания, Минстрой готов рассмотреть программу реновации города, но после предоставления перечня объектов капитального строительства с обоснованием необходимости финансирования каждого из них. В то же время в Минстрое подчеркнули, что сейчас в бюджете средств на реновацию Норильска не заложено. В свою очередь, Минвостокразвития, готово включить реновацию Норильска в новую редакцию госпрограммы "Социально-экономическое развитие арктической зоны".

По сведениям издания, "Норникель" также рассчитывает на льготное финансирование на проекты обновления портовой инфраструктуры и строительства судов арктического класса и ледоколов.

По расчетам компании, ее инвестиции в транспортные объекты и активы составят до 2030 года 84 млрд руб., сообщает источник издания. В том числе планируется строительство линейного ледокола и портового ледокола, а также расширение портовой инфраструктуры. По словам собеседников издания в правительстве, чтобы принять решение о софинансировании, в Минтрансе ждут от компании декларации о намерениях инвестировать в строительство морских терминалов. Кроме того, компания может получить субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу на строительство судов на российских верфях.

МинПром

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