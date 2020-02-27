Милованов назвал воссоздание Минпромполитики политическим вопросом Создание отдельного органа или министерства по промышленности является политическим вопросом, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



"Это политическое решение. Будем ждать, что решат политики", – сказал он журналистам после пресс-брифинга в Киеве в среду.



При этом он отметил, что министерство занимается государственной политикой, в том числе в отрасли промышленности.



"Целостную политику вырабатывают министерства, это нормально. Если какие-то рынки не работают, будем создавать соответствующие агентства, центральные органы, а министерства будут вырабатывать политику", – пояснил Милованов.



Ранее народные депутаты парламентского комитета по вопросам экономического развития отмечали необходимость создания отдельного центрального органа исполнительной власти или назначения вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики. Члены комитета считают оптимальным вариантом существование профильного министерства по вопросам промышленности, однако, это длительный процесс. Поэтому рекомендация комитета – создать отдельный орган.



МинПром



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