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Милованов назвал воссоздание Минпромполитики политическим вопросом

27.02.20 08:35 , Интерфакс-Украина
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Создание отдельного органа или министерства по промышленности является политическим вопросом, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Это политическое решение. Будем ждать, что решат политики", – сказал он журналистам после пресс-брифинга в Киеве в среду.

При этом он отметил, что министерство занимается государственной политикой, в том числе в отрасли промышленности.

"Целостную политику вырабатывают министерства, это нормально. Если какие-то рынки не работают, будем создавать соответствующие агентства, центральные органы, а министерства будут вырабатывать политику", – пояснил Милованов.

Ранее народные депутаты парламентского комитета по вопросам экономического развития отмечали необходимость создания отдельного центрального органа исполнительной власти или назначения вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики. Члены комитета считают оптимальным вариантом существование профильного министерства по вопросам промышленности, однако, это длительный процесс. Поэтому рекомендация комитета – создать отдельный орган.

МинПром

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