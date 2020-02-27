В январе промпроизводство упало на 5%

В январе 2020 года объемы промышленного производства в Украине снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2020 к январю-2019 сократилось на 4,7%.
В частности в добывающей промышленности и разработке карьеров снижение объемов составило 4,5%, в перерабатывающей промышленности - 3,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 8,3%.
Напомним, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упали на 8,3%. За весь прошлый год падение промпроизводства составило 1,8%.