В январе промпроизводство упало на 5% В январе 2020 года объемы промышленного производства в Украине снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2020 к январю-2019 сократилось на 4,7%.



В частности в добывающей промышленности и разработке карьеров снижение объемов составило 4,5%, в перерабатывающей промышленности - 3,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 8,3%.



Напомним, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упали на 8,3%. За весь прошлый год падение промпроизводства составило 1,8%.



МинПром



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