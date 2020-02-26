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В 2019 году Интерпайп увеличил налоговые отчисления на 50%

26.02.20 16:33
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В течение 2019 года украинская промышленная компания "Интерпайп" перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 3,25 млрд. грн. В сравнении с 2018 годом объем налоговых отчислений возрос на 50%, сообщает пресс-служба компании.

Объем отчислений в государственный бюджет составил около 2,167 млрд. грн. (+62%), в местные бюджеты – около 625 млн. грн. (+38%). Еще около 462 млн. грн. (+21%) Компания перечислила в качестве ЕСВ.

Как подчеркивается в сообщении, средств, уплаченных компанией "Интерпайп" в 2019 году, хватило бы для покрытия сразу двух с половиной бюджетов такого областного центра, как Ужгород. Или профинансировать, например, все расходы на медицину Днепропетровской области.

"Каждая тонна произведенной нами продукции в 2019 году принесла бюджету Украины 3805 грн. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью обеспечивает приток валюты от экспорта и рабочие места в нашей стране", - прокомментировал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В компании работают 12 тысяч сотрудников.

МинПром

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