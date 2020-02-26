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Мариупольский порт наращивает перевалку грузов

26.02.20 17:57
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По состоянию на 25 февраля Мариупольским морским торговым портом с начала года перегружено 875 тыс. т грузов, что на 270 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на ГП "Мариупольский морской торговый порт".

"В связи с благоприятными погодными условиями, зимние месяцы Мариупольский порт работает в нормальном режиме", - сказано в сообщении ГП.

Отмечается, что за два месяца текущего года в порту обработано 62 судна, из них 32 - в январе и 30 - в феврале.

На данный момент под обработкой в порту находится пять судов, к концу месяца ожидается подход еще восьми.

В свою очередь в администрации морского порта проинформировали, что за два месяца текущего года все операторы Мариупольского порта обработали более 1 млн тонн грузов.

Напомним, ранее сообщалсь, что в Мариупольском порту провели реконструкцию крана грузоподъемностью 32 тонны. Из-за того, что увеличился вес слябов, поступающих с меткомбинатов, возникла необходимость увеличить и грузоподъемность крана с 32-х до 40 тонн.

МинПром

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