В прошлом году Китай резко увеличил импорт бокситов По данным Таможенной администрации КНР, в 2019 г. в страну поступило из-за рубежа 100,66 млн. т бокситов, что на 21,9% превысило уровень предыдущего года. Прошлогодний показатель стал рекордным в истории.



Как отмечает издание "Shanghai Metals Market" (SMM), резкое увеличение импорта бокситов было вызвано, прежде всего, модернизацией китайских глиноземных заводов, переходящих на более качественное зарубежное сырье или смешивающих его с местным.



По данным SMM, бокситы импортировали в прошлом году 47% китайских глиноземных предприятий. При этом 45% закупок пришлось на компании группы Weiqiao, еще по 15% совершили Chalco и Xinfa.



Порядка 94% поставок бокситов в Китай пришлось на три страны — Гвинею (44%), Австралию (36%) и Индонезию (14%). При этом в наибольшей степени увеличились по сравнению с 2018 г. закупки данного сырья в Индонезии — более чем на 90%. Этот материал востребован, в основном, в провинциях Шаньдун и Шаньси.



По прогнозу SMM, в 2020 г. объем китайского импорта бокситов снова превысит 100 млн. т. Основные поставщики останутся те же. В принципе, на китайский рынок также претендует Малайзия, где в прошлом году был снят запрет на добычу и экспорт бокситов. Однако качество малайзийского сырья не совсем устраивает китайских потребителей.



МинПром



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