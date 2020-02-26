Норникель по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль почти вдвое Чистая прибыль российского "Норникеля" по МФСО в 2019 году составила 5,966 млрд долл. по сравнению с 3,059 млрд долл. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка в 2019 году выросла на 16% до 13,563 млрд долл. EBITDA в прошлом году увеличилась на 23% до 7,923 млрд долл..



Прогноз компании по рынку палладия – позитивный, дефицит рынка в 2020 году составит 0,9 миллиона унций вследствие продолжающегося роста загрузок в автокатализаторах по мере распространения стандарта China-6 на всей территории Китая, а также внедрения тестов в условиях реального вождения в Европе.



Прогноз "Норникеля" по рынку никеля – нейтральный, компания ожидает сбалансированного рынка в 2020 году на фоне продолжающегося наращивания выпуска чернового ферроникеля в Индонезии и лишь небольшого снижения в Китае.



Компания отмечает, что вспышка коронавируса в Китае оказала негативное влияние на настроение рынка никеля и добавила неопределенности как относительно спроса, так и относительно предложения. "Вспышка коронавируса создает серьезный риск для наших прогнозов. Несмотря на то, что мы видим некоторые позитивные сигналы сдерживания эпидемии, неопределенность остается", - говорится в отчете.



Масштаб негативных факторов из-за коронавируса настолько велик, что Норникель не ожидает полного восстановления спроса во втором и третьем кварталах 2020 года



"Норникель" ожидает, что капитальные вложения в 2020 году составят 2,2-2,5 млрд долл., следует из презентации компании.



МинПром



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