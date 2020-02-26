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На фондовых рынках продолжается спад из-за короновируса

26.02.20 13:30
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Европейские фондовые индексы снижаются пятую сессию подряд в среду на фоне тревог инвесторов в связи с распространением коронавируса, из-за которого компании по всему миру выражают опасения по поводу прибыли, передает Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1,55% к 11:47.

Немецкий индекс DAX опустился на 1,77%, британский FTSE 100 сбавил 1,02%, французский CAC снизился на 1,17%.

Рынки акций Европы опускаются вслед за падением азиатских и американских индексов после того, как представители министерства здравоохранения США предупредили американцев о необходимости подготовиться к распространению коронавируса.

За последние четыре сессии мировые рынки акций потеряли примерно 3 трлн долл. на фоне ухудшения прогнозов роста и предупреждений компаний о сокращении прибыли из-за вируса.

Акции британского производителя алкогольных напитков Diageo подешевели на 2,1% после того, как компания оценила ущерб от коронавируса для своей прибыли за 2020 финансовый год на сумму до 200 миллионов фунтов стерлингов (260 млн долл.).

Французская продовольственная группа Danone также снизила прогноз продаж и маржи прибыли на 2020 год, сославшись на особенно неопределенный экономический климат и влияние вспышки коронавируса.

МинПром

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