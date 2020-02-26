Украина стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла По результатам 2019 года Украина стала главным мировым экспортером подсолнечного масла и шрота. Такие данные обнародовали аналитики ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).



Они подсчитали, что экспорт подсолнечного масла в денежном выражении вырос за 2019 год на 4%, до 4,3 млрд долларов, а подсолнечного шрота – сразу на 11%, до 975 млн долларов.



Кроме того, Украина заняла второе место среди мировых поставщиков рапса. Экспорт этой культуры увеличился аж на 27%, до 1,3 млрд долларов в денежном эквиваленте. Украинской кукурузы тоже стали покупать намного больше. От ее поставок за границу в 2019 году Украина получила на 49% больше, чем годом ранее – 5,2 млрд долларов.



Экспорт ячменя тоже вырос – на 4%, до 710 млн долларов, а вот показатели по ржи упали на целых 75% – до 3,9 млн долларов. Пшеницы продали на 22% больше, получив 3,7 млрд долларов. Экспорт сои сократился на 16%, до 1,2 млрд долларов, подсчитали эксперты.



Напомним, ранее Госстат официально подтвердил данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года.



МинПром



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