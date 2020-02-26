Украина ввела антидемпинг на российские стальные канаты Межведомственная комиссия по международной торговле Украины решила ввести на пять лет 50,09%-ную окончательную антидемпинговую пошлину на импорт в Украину из России стальной проволоки крученой, тросов, канатов, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного перереза свыше 3 мм (за исключением продукции из корозионностойкой стали).



Как говорится в сообщении МКМТ в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля, доставленной подписчикам в среду, решение вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.



Согласно публикации, инициатором расследования, начатого в апреле прошлого года, выступило ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур", доля которого в общем объеме производства этого товара в Украине превышает 50%.



МКМТ установила, что в 2018 году демпинговая маржа для производителей и экспортеров из РФ составляла 50,09%, а за 2016-2018 годы производственные мощности "Стальканат-Силур" уменьшились на 10,9%, объемы указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9%, уровень занятости упал на 47,7%.



Ранее Минэкономики отмечало, что в 2018 году существенно (на 29%) выросли объемы импорта тросов и канатов из РФ в Украину, а доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%.



Согласно данным Госстата, в 2019 году импорт из РФ продукции по более общему коду УКТВЭД 7312 10 00 00 (под пошлину подпали 7 подкодов) составил 1,48 тыс. тонн на сумму 2,3 млн долл. при общем объеме импорта 5,85 тыс. тонн на $12,38 млн.



В свою очередь экспорт из Украины этой продукции в минувшем году составил 6,34 тыс. тонн на 9,07 млн долл.



МинПром



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