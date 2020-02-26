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Метинвест-СМЦ предоставит покупателям отсрочку по платежам на три месяца

26.02.20 12:12
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Компания "Метинвест-СМЦ" запускает программу по предоставлению для покупателей металлопродукции отсрочки по платежам сроком на три месяца. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Тонев, выступая на VIII Национальной конференции участников рынка стального строительства.

В своем выступлении он отметил, что последние годы банки фактически не кредитовали реальный сектор украинской экономики. "У них в руках был безрисковый высокодоходные инструменты в виде депозитных сертификатов и гособлигаций, они настолько увлеклись этим, что по сути оставили реальный бизнес без денег. В начале этого года ситуация начала меняться – Национальный банк поэтапно снижает учетную ставку, в то же время у банков снизились девальвационные ожидания и они возвращаются в реальный сектор экономики", - сказал И.Тонев.

Топ-менеджер рассказал, что сегодня "Метинвест" сотрудничает с тремя банками-парнерами – ПУМБ, Альфа-Банк и ТАС – по программе факторинга. "У нас уже есть до пяти клиентов, на которых открыт лимит", - сообщил он.

Гендиректор "Метинвест-СМЦ" выразил уверенность, что эта инициатива поможет производящим металлоконструкции заводам в выходе на экспортные рынки. По его словам, эти предприятия зачастую работают на экспортном рынке с длительной отсрочкой платежей от конечного покупателя. "А имея отсрочку по платежу на металл в 90 дней, они существенно снижают свой денежный цикл и могут конкурировать", - отметил он.

"Понятно, что нужны условия, нужна хорошая бухгалтерская отчетность, готовность сотрудничать с банком, показывать ему бизнес-план и управленческую отчетность, фидбэк от Метинвеста, поручительство это все будет играть роль, и мы как производитель готовы вас в этом поддерживать. По сути, отсрочка платежей на металл на 90 дней она уже может быть доступна с этого года", - резюмировал гендиректор "Метинвест-СМЦ".

МинПром

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