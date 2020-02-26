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Правительство Гонконга выделит 15 млрд долл на поддержку экономики

26.02.20 11:58
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Правительство Гонконга представило пакет мер, направленных на поддержку экономики, серьезно пострадавшей от антиправительственных демонстраций и распространения коронавируса. В общей сложности власти выделили на это 15,4 млрд долл, сообщает Reuters.

Финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань, анонсируя проект бюджета страны на 2020–2021 финансовый год, заявил, что для поддержки малого и среднего бизнеса будут выделены $3,85 млрд. Компаниям станут доступны займы с пониженной процентной ставкой, а налог на прибыль до $20 тыс. будет сокращен вдвое.

Кроме того, каждому постоянному резиденту Гонконга старше 18 лет будут выплачены 10 тыс. гонконгских долларов (примерно $1,3 тыс.).

Нынешний финансовый год, завершающийся 31 марта, станет первым за последние 15 лет, когда бюджет Гонконга окажется дефицитным. Расходы превысят доходы страны на $4,85 млрд (1,3% ВВП). Проект же бюджета на 2020–2021 финансовый год предполагает, что дефицит составит порядка $17,85 млрд (4,8% от ВВП) — это будет рекордно высокий показатель за всю историю страны.

МинПром

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