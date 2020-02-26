Dexin Steel ввела в эксплуатацию первую доменную печь

Китайско-индонезийское совместное предприятие Dexin Steel Indonesia (Dexin Steel) ввело в эксплуатацию первую доменную печь на металлургическом комбинате, расположенном на территории индустриального парка Morowali на юге острова Сулавеси.
Строительство двух доменных печей объемом по 1780 куб. м стартовало в апреле 2018 г. Генеральным подрядчиком проекта выступила китайская компания WISDRI Engineering & Research Incorporation. После запуска второй печи производственная мощность Dexin Steel составит 3,5 млн. т стали в год.
На первом этапе компания будет выпускать товарную заготовку и катанку. В дальнейшем планируется освоение производство слябов и сортового проката, включая арматуру.
Ввод в строй первой печи был намечен на начало февраля, но перенесен на более поздний срок вследствие эпидемии в Китае. Сотрудникам предприятия, ездившим на родину на празднование Нового года по китайскому календарю, после возвращения пришлось отбыть двухнедельный карантин.