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Dexin Steel ввела в эксплуатацию первую доменную печь

26.02.20 11:24 , Металлоснабжение с сбыт
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Китайско-индонезийское совместное предприятие Dexin Steel Indonesia (Dexin Steel) ввело в эксплуатацию первую доменную печь на металлургическом комбинате, расположенном на территории индустриального парка Morowali на юге острова Сулавеси.

Строительство двух доменных печей объемом по 1780 куб. м стартовало в апреле 2018 г. Генеральным подрядчиком проекта выступила китайская компания WISDRI Engineering & Research Incorporation. После запуска второй печи производственная мощность Dexin Steel составит 3,5 млн. т стали в год.

На первом этапе компания будет выпускать товарную заготовку и катанку. В дальнейшем планируется освоение производство слябов и сортового проката, включая арматуру.

Ввод в строй первой печи был намечен на начало февраля, но перенесен на более поздний срок вследствие эпидемии в Китае. Сотрудникам предприятия, ездившим на родину на празднование Нового года по китайскому календарю, после возвращения пришлось отбыть двухнедельный карантин.

МинПром

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