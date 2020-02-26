АКХЗ столкнулся с дефицитом серной кислоты Запасы серной кислоты на Авдеевском коксохимическом заводе упали до рекордно низкого уровня. В феврале на предприятие было отгружено 387 тонн серной кислоты при потребности в 1020 тонн. Ее недостаток ставит под угрозу полноценную деятельность предприятия, говорится в письме директора АКХЗ Е.Миндры на имя министра экономики Т.Милованова и торгового представителя Т.Качки.



Основным поставщиком серной кислоты в адрес АКХЗ является фирма "Торгсервис", которая выступает эксклюзивным посредником украинского производителя серной кислоты госпредприятия "Восточный ГОК". Однако на ГП "Восточный ГОК" была остановка производства, и предприятие не справилось с поставками необходимого объема серной кислоты.



В то же время в Украине действуют квоты на импорт серной кислоты, которые ограничили возможности покрывать дефицит на украинском рынке за счет импортных поставок.



"В случае отсутствия достаточного количества серной кислоты последствия будут следующими: неизбежна остановка технологического процесса очистки коксового газа от аммиака, что повлечет за собой остановку процессов улавливания бензольных углеводородов и сероводорода, как следствие прекращения передачи очищенного коксового газа на металлургические предприятия/цеха по его сжиганию . Неочищенный коксовый газ уже в месячный срок приведет к выходу из строя газоподводящей аппаратуры коксовых батарей и существенного снижения температуры, что недопустимо для полноценной деятельности предприятия. Поэтому крайне важно, чтобы наше предприятие получало серную кислоту вовремя и в надлежащих объемах", - говорится в письме.



Правительство решило отменить квоты на импорт серной кислоты и олеума 21 февраля, и теперь рассматривает возможность введения пошлин на замену. Против этого выступает ряд промышленных предприятий. Так, "Укрметаллургпром" ранее обращался к Милованову с просьбой о скорейшей отмене квотирования импортных поставок серной кислоты украинским потребителям и замене его на импортную пошлину в размере не выше 5%.



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