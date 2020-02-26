Несмотря на негативную конъюнктуру Метинвест улучшает качество продукции Несмотря на негативную конъюнктуру компания "Метинвест" продолжает инвестировать в качество продукции. Об этом заявил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев выступая на VIII Национальной конференции участников рынка стального строительства.



Он напомнил, что в прошлом году группа "Метинвест" завершила реконструкцию стана горячей прокатки "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. "Это новый стан с современным оборудованием. Рулоны и листы из этого стана имеют лучшую плоскостность, лучше себя ведут при штрипсовании. Мы можем теперь работать в минусовом поле допусков и практически половина продукции этого стана это тонкий и сверхтонкий сортамент. Кроме того реконструкция этого стана также положительно повлияет на качество холоднокатаного и оцинкованного проката", - сказал топ-менеджер.



И.Тонев также подчеркнул, что компания повысила свою эффективность с точки зрения логистики а также улучшила сервис для клиентов. "В прошлом году мы запустили распределительный центр в Днепре. В этом году там будет храниться 40 тыс. тонн металлопроката и пропускная способность его на сегодня составляет 60-70 машин в сутки, но в течение двух месяцев она вырастет до 100-120 машин в сутки", - сказал он.



"Открытие такого центра развязало нам руки – мы смогли консолидировать там страховой запас. Редкие позиций металла теперь мы можем заказывать на склад, и хранить в одном месте не боясь длительной оборачиваемости или проблем с логистикой", - добавил гендиректор "Метинвест-СМЦ".



Он также рассказал, что в прошлом году компания в обязательном порядке ввела в распредценре позицию "12-ти метровый лист из конструкционных марок стали". По его словам данный эксперимент оказался удачный и оборачиваемость по данному виду продукции хорошая.



"Может быть не очень удачный эксперимент был с профильной трубой марки 09Г2С, но мы, наверное, повторим этот эксперимент в текущем году и по-другому к нему подойдем, - рассказал И.Тонев. – Более детально изучим ее потребление, возможно сделаем комбинированное хранение – часть трубы, а часть в рулоне для переработчиков для того чтобы мы могли обеспечивать точно в срок заказчиков трубой из конструкционных марок стали".



Гендиректор "Метинвест-СМЦ" также рассказал о планах компании запустить сервис бронирования электронной очереди. "Вы сможете заказать машину и металл будет подготовлен, даже если в этой партии много позиций, к конкретному времени конкретных суток", - сообщил он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



