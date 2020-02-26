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Цены на метпродукцию в 2020 году будут стабильными - гендиректор Метинвест-СМЦ

26.02.20 09:54
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Цены на металлургическую продукцию в текущем году будут стабильными. Такой прогноз озвучил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев, выступая на VIII Национальной конференции участников рынка стального строительства.

"Рынки уже достаточно структурировались, кто хотел закрыться пошлинами или квотами, тот уже закрылся. Ситуация при которой какой-то металлург будет продавать ниже себестоимости уже маловероятна – все считают деньги, все считают свою экономику. Цены на основное сырье тоже обещают быть стабильными. Поэтому мы ожидаем, что в 2020 году цены будут стабильными. Наш базовый прогноз на рулон 440 долл./тонну и помесячные колебания плюс минус 20 долларов", - сказал он.

"Если же говорить о том, что будет дальше, большинство инвестбанкиров склоняются к тому, что в течение четырех последующих лет будет умеренно-нисходящий тренд", - добавил И.Тонев.

Он отметил, что цены на металлургическую продукцию снижаются с начала 2018 года на протяжении 19 месяцев по причине усиления протекционизма в мире, закрытия рынков, а также падения потребления стали в частности в Евросоюзе и Турции в результате чего производители из этих стран стали отправлять больше своей продукции на экспорт, что негативно отражается на ценах.

Гендиректор "Метинвест-СМЦ" также подчеркнул, что сегодня мировой глобальный профицит мощностей, который не поддерживается спросом, окончательно превратил рынок стали в рынок покупателя. По его словам, металлурги исторически выживали на падающем рынке при помощи операционных улучшений и инвестируя в снижение себестоимости. Однако в нынешних условиях на одно из первых мест выходит функция продаж, которая способна развивать спрос.

МинПром

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