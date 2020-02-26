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Метинвест может принять участие в тендере на покупку Huta Czestochowa

26.02.20 08:52
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Группа "Метинвест" рассматривает участие в тендере на покупку активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Czestochowa. Об этом МинПрому сообщили в пресс-службе компании.

"Метинвест" подчеркивает, что на данный момент тендер не объявлен, ориентировочно он состоится в августе-сентябре 2020 года. Его стартовая цена и условия неизвестны.

Комментируя информацию о том, что группа запросила у Антимонопольного комитета выводы о необходимости получения разрешения на приобретение польского завода, в пресс-службе отметили, что получение разрешений у антимонопольных органов – обычная практика подготовки к подобным тендерам, которую обязаны пройти все его потенциальные участники.

"Первым шагом "Метинвеста" стало обращение в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с вопросом о необходимости или об отсутствии необходимости получения предварительного разрешения АМКУ", - говорится в комментарии.

Как известно, металлургический комбинат ISD Huta Czestochowa был признан банкротом 4 сентября 2019 года. Председатель правления ISD Polska Константин Литвинов ранее отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" рассматривает группу "Метинвест" как наиболее оптимального потенциального инвестора для Huta Czestochowa. По его мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке.

МинПром

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