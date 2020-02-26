Индия отказалась смягчать ограничения на импорт стали Правительство Индии в бюджете на 2020/2021 финансовый год (апрель/март) отказалось смягчать ограничения на импорт стальной продукции. Более того, как заявил министр металлургической промышленности Дхармендра Прадхан, планируется принять меры по сокращению закупок высококачественного автолиста за рубежом.



По словам министра, ограничения вводятся, чтобы подтолкнуть иностранные компании к размещению своих производственных мощностей в Индии в рамках кампании «Make in India». В частности, он призвал японских металлургов к новым инвестициям в индийскую металлургическую промышленность.



В целом правительство рассчитывает заместить порядка 8-10 млн. т импортной стали в год. При этом индийские металлургические компании давно просят власти ограничить импорт стальной продукции и из тех стран, с которыми у Индии действуют соглашения о свободе торговли. В их число, в частности, входят Япония и Южная Корея.



В то же время, индийские автопроизводители считают ограничения на импорт автолиста неоправданными. В настоящее время данная продукция в стране не выпускается. А экономический спад во второй половине прошлого года и так нанес большой ущерб индийскому автомобилестроению.



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