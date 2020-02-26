Мариупольские предприятия Метинвеста увеличили уплату налогов Мариупольские предприятия группы "Метинвест" по итогам работы в 2019 году увеличили уплату налогов на 35,7%, или на 315,6 млн грн по сравнению с предыдущим годом - до 1,2 млрд грн.



Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook, в прошлом году Мариупольский меткомбинат им. Ильича, меткомбинат "Азовсталь", Мариупольский ремонтно-механический завод, ООО "Метинвест-ПромСервис", "ЗдравницаПлюс" и четыре перерегистрированных в городе предприятия группы "Метинвест" уплатили в бюджет города около 1,2 млрд грн, что на 315,6 млн грн больше, чем в 2018 году.



В сравнении с показателями 2018 года выросла сумма уплаченного налога на доходы физических лиц в 1,4 раза - до 1,02 млрд грн. 90% от общей суммы, уплаченной в бюджет Мариуполя группой "Метинвест" – налоги металлургов и ремонтников. 10% – доля перерегистрированных в Мариуполе предприятий металлургической компании, говорится в сообщении.



"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.



Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



