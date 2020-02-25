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Баланс платежей с Газпромом сейчас в пользу Украины - Коболев
25.02.20 17:01
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Баланс отношений между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" на данный момент сложился в пользу Украины. Об этом во время 11-го Украинского энергетического форума сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Нашим главным фокусом было восстановление баланса с "Газпромом". Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году: расходовалась на импорт газа и сколько тратила на транзит, и баланс который сейчас существует, он кардинально изменился. Сейчас он в пользу Украины", - сказал А.Коболев.
По его словам, раньше баланс складывался таким образом, что Украина отдавала миллиарды долларов в пользу России.
"Это тот баланс, который нам удалось восстановить. Мы надеемся, что он таким останется и в будущем. Для этого было подписано транзитное соглашение. Для этого мы сделали многое, чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую", - добавил А.Коболев.
30 декабря 2019 года в Вене завершились четырехдневные переговоры с ПАО "Газпром" о транзите газа по территории Украины. Стороны подписали новый транзитный контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях по принципу "качай или плати". Минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд кубометров газа на первый год, и 40 млрд кубометров в последующие 4 года.
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