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В Украине почти 400 тысяч безработных
25.02.20 16:35
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В украинском государстве по состоянию на 1 февраля 2020 года было зарегистрировано 373 тысячи безработных граждан. При этом 43 процента — люди с высшим образованием, 38 процентов — с профессионально-техническим и 19 процентов имеют среднее образование. Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы статистики.
Отмечается, что с начала 2020 года в стране наблюдается снижение количества безработных, а занятость населения постепенно повышается.
Вместе с тем в январе текущего года в базу службы занятости работодатели подали 68 тысячи вакансий. Доминировали предложения перерабатывающей промышленности — 18,5% процента, а также по торговле и ремонту транспортных средств — 15,7%.
Также в Госстате уточнили, что в Украине остается высокий спрос на квалифицированных сотрудников.
Как сообщалось ранее, в Украине уровень безработицы остается по-прежнему на высоком уровне по сравнению с другими странами Европы. Соответствующая информация содержится в "Обзоре рынка труда" Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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