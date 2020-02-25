Cжигать газ дешевле, чем добывать уголь - Оржель

Из-за значительного снижения цены на газ его использование является более выгодным, чем добыча угля, считает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Нужно максимально откровенно говорить с людьми, работающие тяжелым трудом шахтера, о том, что их производство нерентабельно. С той ценой, которая будет на газ летом, проще сжигать газ, чем добывать уголь", – заявил он на Ukrainian energy forum 2020 во вторник.

В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.

"Это (снижение цены газа ) дает шанс отказаться от субсидированной цены на газ. Мы имеем очень важный исторический момент, чтобы этим воспользоваться. Чтобы украинцы ощутили преимущество рыночной цены, чтобы мы перестали политически влиять на цену. И мы смотрим не только на цену газа, но и на цену электроэнергии", - сказал А.Оржель.

При этом он отметил: низкая цена газа может стать фактором, способствующим отказу инвесторов от вложения денег в добычу этого ресурса, в то же время даст возможность строить газовую генерацию для балансирования возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступил за гарантированный рынок сбыта украинского угля и создание Государственного комитета по угольной промышленности

"Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.



При этом он потребовал от Оржеля предоставить энергобаланс на последующие 10 лет с тем, чтобы понимать, сколько угля будет добывать Украина.



МинПром

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