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ДТЭК не планирует участвовать в приватизации госшахт

25.02.20 16:18
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Группа компаний ДТЭК Рината Ахметова не планирует участвовать в приватизации Центрэнерго и убыточных государственных шахт. Об этом заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко после совещания работников угольной отрасли в Киеве.

"У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет - развитие в зеленой генерации, поэтому мы не будем участвовать в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям", - заявил М.Тимченко.

По его мнению, нужны новые игроки, которые должны прийти в отрасль.

Сегодня Президент Владимир Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты и готов в случае необходимости, оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

"Если вы не готовы и АМКУ, как вы говорите, будет против - я с ними поговорю и будут за", - сказал В.Зеленский.

По его словам, холдинг должен помочь государству найти сильных инвесторов, которые могут приватизировать государственные шахты.

МинПром

 

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