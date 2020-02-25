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Беларусь начнет импорт нефти по трубопроводу Одесса-Броды

25.02.20 16:07
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Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы  по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды в марте 2020 года. Об этом сказал журналистам замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Как отметил В.Сизов, сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину. "Используется трубопроводная инфраструктура, нефтепровод Одесса-Броды, как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт", - сообщил он.

По словам замглавы концерна "Белнефтехим", возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.

"Поставки по "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал Сизов журналистам.

Напомним, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по нефтепроводу Одесса-Броды.

Как сообщалось ранее, Россия с 1 января 2020 года прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены.

МинПром

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