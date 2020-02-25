Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

Правительство в 2020 году запланировал провести международный аудит Пенсионного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая на Форуме реформ в Киеве.

По словам премьера, правительство хочет проанализировать ситуацию и увидеть возможности, которые помогут сэкономить деньги Фонда за счет уменьшения административных расходов.

Он добавил, что полную реформу пенсионной системы можно будет провести только через несколько лет.

"Вопрос пенсионной реформы тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. Мы уже создали рабочую группу, которая должна разработать предложения по реформированию налоговой системы", - сообщил А.Гончарук.

По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составляет 3082,98 грн.

Ранее комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что власть думает о ликвидации Пенсионного фонда и передаче его функций Минфину или Госказначейству.



МинПром

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