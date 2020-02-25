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Зеленский предложил Ахметову приватизировать Центрэнерго
25.02.20 14:55
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Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил крупнейшему частному украинскому энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать госкомпанию Центрэнерго вместе с неприбыльными государственными шахтами.
"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то нужно говорить вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, что это прекрасная идея", – сказал президент.
В.Зеленский обратился к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко с вопросом, готова ли компания приватизировать неприбыльные шахты.
"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помогать это сделать государству", – сказал Зеленский, обращаясь к Тимченко.
В комментарии журналистам М.Тимченко сказал, что компания ДТЭК не заинтересована в покупке компании Центрэнерго.
"Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в «зеленую» генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция", – добавил он.
При этом М.Тимченко рассказал, что ДТЭК также не заинтересован в приватизации неприбыльных госшахт.
"У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", - добавил он.
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят ДТЭК Павлоградуголь (объединяет 10 шахт), ДТЭК Добропольеуголь (5 шахт), ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ДТЭК Свердловантрацит (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), Шахта Белозерская и пять обогатительных фабрик.
Также компания владеет 8 из 12 ТЭС в Украине.
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