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Зеленский предложил Ахметову приватизировать Центрэнерго

25.02.20 14:55
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Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил крупнейшему частному украинскому энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать госкомпанию Центрэнерго вместе с неприбыльными государственными шахтами.

"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то нужно говорить вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, что это прекрасная идея", – сказал президент.

В.Зеленский обратился к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко с вопросом, готова ли компания приватизировать неприбыльные шахты.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помогать это сделать государству", – сказал Зеленский, обращаясь к Тимченко.

В комментарии журналистам М.Тимченко сказал, что компания ДТЭК не заинтересована в покупке компании Центрэнерго.

"Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в «зеленую» генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция", – добавил он.

При этом М.Тимченко рассказал, что ДТЭК также не заинтересован в приватизации неприбыльных госшахт.

"У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", - добавил он.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят ДТЭК Павлоградуголь (объединяет 10 шахт), ДТЭК Добропольеуголь (5 шахт), ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ДТЭК Свердловантрацит (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), Шахта Белозерская и пять обогатительных фабрик.

При этом предприятия ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит остались на временно оккупированной территории Донбасса.

Также компания владеет 8 из 12 ТЭС в Украине.

МинПром

 

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