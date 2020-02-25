Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Использование стали в строительстве становится более выгодным

25.02.20 14:34
печать
размер текста:

В 2018-2019 годах цена на прокат строительного сортамента снизились на 29, 1% об этом говориться в материалах украинского центра стального строительства.

В целом за этот период цена горячекатаный лист снизились на 29, 2% , на уголок – 30, 1%, на круглую трубу – 25,5%, на профильную трубу – 25,3%, на балку – 14,2%, на швеллер – 37, 3%.

По словам исполнительного директора УЦСС Вячеслава Колесника снижение цен на металлопрокат имеет положительный эффект для строителей, активно использующих стальные конструкции.

"Сейчас именно то время, когда заказчики будут видеть эффект использования металла. Сталь как материал имеет свои преимущества, и они сегодня очень интересны в том числе и с ценовой точки зрения", - сказал он.

В прошлом 2019 году внутреннее потребление стали в Украине составило 4,9 млн тонн.



МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:55
Зеленский предложил Ахметову приватизировать Центрэнерго
13:48
Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.
13:35
Тулачермет перенест остановку доменной печи на март
13:27
В Украине растет потребление металлоконструкций - УЦСС
13:15
Bhilai запускает новый сталеплавильный комплекс
13:01
У Фонда гарантирования вкладов закончились средств
12:51
Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией
12:26
Закрытие нелегальных АЗС принесет госбюджету еще 1 млрд грн
12:17
На электронных торгах продадут больше тысячи госпредприятий -ФГИ
12:00
Прорыв дамбы в Бразилии оставил Vale без прибыли в 2019 году
11:20
Cегодня УЗ проведет свой первый голландский аукцион
11:11
На рынке алюминия зафиксирован избыток
10:54
Всемирный банк допускает сокращение инвестиций в Украину из-за коронавируса
10:45
Богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долл за день из-за коронавируса
10:36
Цена на газ для населения упала до четырехлетнего минимума
10:30
Руководство ОПЗ заявляет о вмешательстве власти в деятельность завода
10:26
СРП по 9 нефтегазовым участкам подпишут в марте
10:14
На тендер УЗ по дизтопливу подали заявки 12 компаний
10:08
Нацбанк обновит публикацию индекса межбанковских ставок
09:56
Gerdau инвестирует 288 млн долл в увеличение мощностей
24.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!