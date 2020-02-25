Использование стали в строительстве становится более выгодным

В 2018-2019 годах цена на прокат строительного сортамента снизились на 29, 1% об этом говориться в материалах украинского центра стального строительства.

В целом за этот период цена горячекатаный лист снизились на 29, 2% , на уголок – 30, 1%, на круглую трубу – 25,5%, на профильную трубу – 25,3%, на балку – 14,2%, на швеллер – 37, 3%.

По словам исполнительного директора УЦСС Вячеслава Колесника снижение цен на металлопрокат имеет положительный эффект для строителей, активно использующих стальные конструкции.

"Сейчас именно то время, когда заказчики будут видеть эффект использования металла. Сталь как материал имеет свои преимущества, и они сегодня очень интересны в том числе и с ценовой точки зрения", - сказал он.



В прошлом 2019 году внутреннее потребление стали в Украине составило 4,9 млн тонн.





МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...