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Использование стали в строительстве становится более выгодным
25.02.20 14:34
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В 2018-2019 годах цена на прокат строительного сортамента снизились на 29, 1% об этом говориться в материалах украинского центра стального строительства.
В целом за этот период цена горячекатаный лист снизились на 29, 2% , на уголок – 30, 1%, на круглую трубу – 25,5%, на профильную трубу – 25,3%, на балку – 14,2%, на швеллер – 37, 3%.
По словам исполнительного директора УЦСС Вячеслава Колесника снижение цен на металлопрокат имеет положительный эффект для строителей, активно использующих стальные конструкции.
"Сейчас именно то время, когда заказчики будут видеть эффект использования металла. Сталь как материал имеет свои преимущества, и они сегодня очень интересны в том числе и с ценовой точки зрения", - сказал он.
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