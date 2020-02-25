Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", – сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – подчеркнул В.Зеленский, резюмировав, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.

К тому же В.Зеленский потребовал от правительства закрыть долги по заработной плате шахтером в ближайшие два месяца.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату за этот месяц", - сказал глава государства.

По словам В.Зеленского, долг государства по заработной плате шахтерам в настоящее время составляет от одного до полутора миллирадов гривень и накапливался с 2014 года.

Напомним, 4 декабря депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Законопроект предусматривает запретить продажу или поставку энергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке; урегулировать механизм покупки электроэнергии по "зеленому" тарифу, предотвратить неконтролируемый рост цен на электроэнергию, а также обеспечить теплоснабжение потребителей в отопительный период.



МинПром

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