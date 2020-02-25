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В Украине растет потребление металлоконструкций - УЦСС

25.02.20 13:27
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В 2020 году потребление металлоконструкций в Украине вырастет приблизительно на 10 тыс тонн по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз сегодня озвучил на конференции исполнительный директор украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник, передает корреспондент МинПрома.

"Мы сделали прогноз на более долгий период исходя из среднего роста ВВП Украины в 3% и увеличения потребления стальных конструкций которые используются в строительстве объектов жилого назначения». Мы прогнозируем что 2030 году потребление стальных конструкций в Украине вырастет до 300 тыс тонн", -сказал он.

В. Колесник отметил, что по итогам прошлого года в Украине уменьшился как экспорт так и импорт металлоконструкций. По его словам, сокращение экспорта металлоконструкций составило приблизительно 40% , а импорт упал в 3 раза.

"Это значит что украинские заводы начали удовлетворять заказчиков с точки золения качества конструкций. И с другой стороны заводы не видят преимущества в экспорте, поскольку предприятия которые могут экспортировать загружены внутреними заказами", - пояснил он.

По информации УЦСС в 2019 году производство металлоконструкций выросло до 138 тыс тонн. Что в основном было вызнано увеличением выпуска объемов общестроительных металлоконструкций ( 128 тыс тонн).

По итогам прошлого года рост производственной активности показали 48% участников рынка, а снижение объемов производства – 38%.

МинПром

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