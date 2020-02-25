Тулачермет перенест остановку доменной печи на март

Тулачермет (входит в ПМХ), один из крупнейших в мире поставщиков товарного чугуна, планирует остановить доменную печь №3 на капитальный ремонт третьего разряда в конце марта. Ранее компания собиралась провести ремонт агрегата в апреле-мае. Печь будет остановлена практически на месяц.

Доменная печь №3 — крупнейшая на Тулачермете. Она ежесуточно может выпускать до 4,5 тыс. т чугуна. В настоящее время печь выплавляет порядка 70% чугуна предприятия.

“Ситуация на рынке товарного чугуна сейчас достаточно благоприятная. Мы видим, что наблюдается восстановление спроса на чугун в Китае и продолжается рост потребления в США, во всем мире растут цены на чугун и другие металлургические полуфабрикаты. Мы уже продали весь чугун, который Тулачермет произведет в марте и апреле. Сейчас контрактуются объемы мая-июля, при этом индикативные цены, на которые мы ориентируемся — более 360 $/т CFR Америка и более 350 FOB на все остальные направления. Складские запасы товарного чугуна у многих потребителей сейчас находятся на исторических минимумах в связи с длительным перерывом в закупках из-за спекуляций вокруг эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. С учетом переноса сроков ремонта доменной печи рассматривается вариант сокращения выплавки стали и производства арматуры на партнерском металлургическом заводе “Тула-Сталь”, чтобы выполнить все контрактные обязательства. Перенос сроков ремонта и сокращение выпуска проката также связаны со слабым спросом и избытком предложения на внутреннем рынке арматуры. Наше решение позволит разгрузить рынок, в особенности это касается ЦФО” — отметил вице-президент по стратегии и коммуникациям ПМХ Сергей Фролов.



МинПром



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